Роскачество: в зависимости от стажа россияне могут досрочной уйти на пенсию

При некоторых условиях россияне имеют право досрочно выйти на пенсию. Это зависит от накопленного стажа, специфики работы, а также от состояния здоровья и ситуации в семье, напомнила в беседе с RT директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.
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