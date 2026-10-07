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Газета.ру

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Роскачество: в зависимости от стажа россияне могут досрочной уйти на пенсию

Роскачество: в зависимости от стажа россияне могут досрочной уйти на пенсию

При некоторых условиях россияне имеют право досрочно выйти на пенсию. Это зависит от накопленного стажа, специфики работы, а также от состояния здоровья и ситуации в семье, напомнила в беседе с RT директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

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