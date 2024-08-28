«Это конец»: адвокат назвал причину развода певицы Алсу с Абрамовым

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись после 18 совместных лет. Адвокат предпринимателя Александр Добровинский до последнего пытался примирить пару, так как его клиент хотел сохранить семью и предлагал разные условия.
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