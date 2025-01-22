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Трамп стал старейшим в истории США президентом

Трамп стал старейшим в истории США президентом

Новый президент США Дональд Трамп, в ходе предвыборной кампании критиковавший своего предшественника Джо Байдена за его возраст и не упускавший возможности подшутить над его растерянностью и оговорками, стал старейшим в истории своей страны главой государства.

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