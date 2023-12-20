США освободили союзника президента Венесуэлы в обмен на заключенных американцев

Администрация президента США Джо Байдена освободила союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро Алекса Сааба, арестованного по ордеру США за отмывание денег в 2020 году, в обмен на заключенных американцев.
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