«Интер» без Месси в финале Кубка США уступил «Динамо Хьюстон»

Лионель Месси не смог помочь «Интер Майами» в финале Кубка США, в итоге команда потерпела поражение. В Форт-Лодердейле завершился финальный матч Кубка США, в котором «Интер Майами» встречался с «Динамо Хьюстон».
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