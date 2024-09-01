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Потеря противником населённого пункта Дружба под Торецком свидетельствует об

Потеря противником населённого пункта Дружба под Торецком свидетельствует об утрате ВСУ на данный момент способности контратаковать Российские войска продолжают продвижение на Торецком направлении.

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