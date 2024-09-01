Потеря противником населённого пункта Дружба под Торецком свидетельствует об утрате ВСУ на данный момент способности контратаковать Российские войска продолжают продвижение на Торецком направлении.
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Потеря противником населённого пункта Дружба под Торецком свидетельствует об утрате ВСУ на данный момент способности контратаковать Российские войска продолжают продвижение на Торецком направлении.
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