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Царьград

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Со дна постучали. Михалков сказал, как есть: "Это диверсия. Издевательство"

Со дна постучали. Михалков сказал, как есть: "Это диверсия. Издевательство"

В своём авторском проекте "Бесогон" режиссёр Никита Михалков поднял острую тему: коммерциализацию государственных символов и распространение фальшивых наград участников СВО.

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