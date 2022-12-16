Дом Басевича исключили из вещдоков по делу против КГИОП

После того, как дом Басевича потерял статус вещественного доказательства по уголовному делу против Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга, в здании проведут реконструкционные работы.
После того, как дом Басевича потерял статус вещественного доказательства по уголовному делу против Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга, в здании проведут реконструкционные работы.
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