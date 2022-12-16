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Дом Басевича исключили из вещдоков по делу против КГИОП

Дом Басевича исключили из вещдоков по делу против КГИОП

После того, как дом Басевича потерял статус вещественного доказательства по уголовному делу против Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга, в здании проведут реконструкционные работы.

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