- Театр у микрофона, сегодня мы продолжим. Нарядная кухонька, белые занавески с вышитыми узорами по низу, буфет- горка, часы с кукушкой, радио.
Радио
Комментарии
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radiofree RF
Добрая,хорошая история о старшем поколении.
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19 час.
Элеонора Коган
Хорошая и добрая история. Помню эту передачу "Радионяня", выросла на ней.Сейчас даже взгрустнулось немного. А Анна молодец взяла кутёнка и радость у неё и у кошки Муськи и у внуков!!!!
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10 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
У индастриал группы RAMMSTEIN есть прекрасная песня RADIO
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9 час.
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