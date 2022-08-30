Спасателю предъявили командировочные // Экс-начальника ульяновского главка МЧС обвиняют в растрате

В Ульяновской области суд приступает к рассмотрению уголовного дела о растрате в крупном размере, совершенной, как считает следствие, бывшим начальником регионального ГУ МЧС РФ Игорем Кисилевым, его заместителями и еще двумя сотрудниками ведомства.