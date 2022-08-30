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Спасателю предъявили командировочные // Экс-начальника ульяновского главка МЧС обвиняют в растрате

Спасателю предъявили командировочные // Экс-начальника ульяновского главка МЧС обвиняют в растрате

В Ульяновской области суд приступает к рассмотрению уголовного дела о растрате в крупном размере, совершенной, как считает следствие, бывшим начальником регионального ГУ МЧС РФ Игорем Кисилевым, его заместителями и еще двумя сотрудниками ведомства.

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