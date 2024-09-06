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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Логинов о травме: «Внутри пластина, мне сказали, что она на всю жизнь. Оснований ее вытаскивать вроде нет, мешать она не будет»

Логинов упал во время сбора в Сочи в августе и сломал руку. «Я в сейчас в гипсе, стрелять в ближайшие 7-8 недель, конечно же, не смогу.

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