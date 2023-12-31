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Идеи для новогоднего досуга, которые заставят вас забыть о скуке!

Идеи для новогоднего досуга, которые заставят вас забыть о скуке!

Нашла я их в прошлом русских писателей. Вот уж где фантазия разгулялась! И здорово, что все их семейные развлечения можно адаптировать и использовать в своей семье.

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