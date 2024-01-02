По Киеву выпущено рекордное число «Кинжалов». Что стало целью гиперзвуковых ракет?

По Киеву было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал». По словам спикера Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно.
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