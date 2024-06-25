Президент США Джо Байден объявил Кению главным союзником страны за пределами Североатлантического альянса (НАТО).
Кения получила статус главного союзника США вне НАТО
Комментарии
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Влад Владимиров
Неймется опять , видимо, неугомонным здесь пиндосам... Всё норовят они спасти свой несущейся в пропасть гегемона статус... Но время расставляет тут "по полочкам" все их вопросы... Все больше стран их , как забулдыг, уже тут посылают на "фиг".)))
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