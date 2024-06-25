Кения получила статус главного союзника США вне НАТО

Влад Владимиров

Неймется опять , видимо, неугомонным здесь пиндосам... Всё норовят они спасти свой несущейся в пропасть гегемона статус... Но время расставляет тут "по полочкам" все их вопросы... Все больше стран их , как забулдыг, уже тут посылают на "фиг".)))