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Кения получила статус главного союзника США вне НАТО

Кения получила статус главного союзника США вне НАТО

Президент США Джо Байден объявил Кению главным союзником страны за пределами Североатлантического альянса (НАТО).

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Комментарии
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Влад Владимиров
Неймется опять , видимо, неугомонным здесь пиндосам... Всё норовят они спасти свой несущейся в пропасть гегемона статус... Но время расставляет тут &quot;по полочкам&quot; все их вопросы...  Все больше стран  их , как забулдыг, уже тут посылают на &quot;фиг&quot;.)))
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