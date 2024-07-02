Dragon Age: The Veilguard позволит погрузиться в бесконечный кошмар и почувствовать се...

Dragon Age: The Veilguard позволит погрузиться в бесконечный кошмар и почувствовать себя богом — подробности настроек сложностиИздание Game Informer поделилось подробностями настроек сложности горячо ожидаемой фэнтезийной ролевой игры Dragon Age: The Veilguard от Electronic Arts и разработчиков из BioWare.