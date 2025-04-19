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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Епископ Серафим совершил утреню Великого Пятка с чтением 12-ти Страстных Евангелий.

Епископ Серафим совершил утреню Великого Пятка с чтением 12-ти Страстных Евангелий.

17 апреля 2025 года Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил утреню Великого Пятка с чтением 12-ти Страстных Евангелий (´Последование Святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа´).

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