Епископ Серафим совершил утреню Великого Пятка с чтением 12-ти Страстных Евангелий.

17 апреля 2025 года Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил утреню Великого Пятка с чтением 12-ти Страстных Евангелий (´Последование Святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа´).
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