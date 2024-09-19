Из-за за аномальных осадков, которые составили несколько месячных норм, в Красноярском крае с завтрашнего дня вводится режим ЧС. Непогода уничтожила б...

❗️Режим ЧС вводится с 20 сентября на территории Красноярского края в связи с обильными осадками — замгубернатора региона Сергей Пономаренко Из-за за аномальных осадков, которые составили несколько месячных норм, в Красноярском крае с завтрашнего дня вводится режим ЧС.