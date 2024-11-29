Что нефти хорошо, а майонезу плохо и зачем при добыче углеводородов используют «незамерзайку»

Зубная паста, жидкость для приготовления посуды, стеклоомывайка для автомобиля — все это химические средства без химии тоже не обойтись эксперт нефтепромысловой химии Восточно-Мессояхского месторождения Матвей Прошутинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии