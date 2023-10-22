Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр матвеев
    И не сомневайтесь...Кедми раскрылся. ...
  • Жанна Сибагатулина
    У нас-это в РФ. Иглы-европейские. Китайские очень низкого качества.Суперсанкция или ...
  • Uri Strukow
    Вся эксклюзивность евреев проста. Есть сто гениальных ученых- национальную принадлежность упоминают одного, который е...Кедми раскрылся. ...

Суперсанкция или Литва придумала, как Россию победить

Суперсанкция или Литва придумала, как Россию победить

Сумрачный европейский гений по прежнему ищет способ одолеть Россию экономически, потому как Россия, по их же собственным оценкам - экономический карлик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Жанна Сибагатулина
Ничего смешного! У нас нет своих гвоздей, нет своих игл, нет своей фурнитуры. Это уже давно большая проблема доя тех, кто занимается швейными, сапожным итд делом. А это по большому счету стратегические материалы! Попробуйте сшить штаны без иголок. Или хорошую обувь без застежек. Это совсем не смешно
Ответить
17 мин.
Леонид Попивняк
это где &quot;у вас&quot;?????...вы пользуетесь исключительно проеболтскими иголкам и гвоздями в швейном или сапожном производстве ????)))))
Ответить
11 мин.
Жанна Сибагатулина
У нас-это в РФ. Иглы-европейские. Китайские очень низкого качества.
Ответить
6 мин.

Картина дня

наверх