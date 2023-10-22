Суперсанкция или Литва придумала, как Россию победить

Жанна Сибагатулина

Ничего смешного! У нас нет своих гвоздей, нет своих игл, нет своей фурнитуры. Это уже давно большая проблема доя тех, кто занимается швейными, сапожным итд делом. А это по большому счету стратегические материалы! Попробуйте сшить штаны без иголок. Или хорошую обувь без застежек. Это совсем не смешно