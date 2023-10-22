Сумрачный европейский гений по прежнему ищет способ одолеть Россию экономически, потому как Россия, по их же собственным оценкам - экономический карлик.
Суперсанкция или Литва придумала, как Россию победить
Комментарии
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Жанна Сибагатулина
Ничего смешного! У нас нет своих гвоздей, нет своих игл, нет своей фурнитуры. Это уже давно большая проблема доя тех, кто занимается швейными, сапожным итд делом. А это по большому счету стратегические материалы! Попробуйте сшить штаны без иголок. Или хорошую обувь без застежек. Это совсем не смешно
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17 мин.
Леонид Попивняк
это где "у вас"?????...вы пользуетесь исключительно проеболтскими иголкам и гвоздями в швейном или сапожном производстве ????)))))
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11 мин.
Жанна Сибагатулина
У нас-это в РФ. Иглы-европейские. Китайские очень низкого качества.
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6 мин.
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