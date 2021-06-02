Славянская доктринаГороскоп на 4 июня Гороскоп на 4 июня 2021 Овен Овен в сотый раз поверит в поговорку, что «старый друг лучше новых двух».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1966 г. 233. (М. А. Й.). Готовность есть высокое качество духа. Она включает в себя и подготовленность, и защиту от поражения неожиданностью, парализующей активность центров, и решимость идти по избранному пути до конца, несмотря ни на что. Она кроет в себе еще и мужество спокойно и в равновесии полном встречать волны жизни и бури земные и ждать жданно нежданную неожиданность Зова. Чтобы готовность явить ответить на Зов, надо оставить все, возможно телесно, но главное, в духе и свободным устремиться к Позвавшему. Готовность – качество сложное, требующее к тому же и длительного изучения и знакомства с Учением Жизни. Во всеоружии подготовленности и знания надо встретить Зов. Поле будущего труда велико, и так мало вооруженных знанием Учения Жизни сознаний.Юрий Ильинов.КТО ТАКОЙ МУЖЧИНА? Мужчина - это тот, кто принимает решения. Мужчина – это тот, кто несет ответственность за свои решения и действия. Мужчина - это тот, кто обладает Силой, Правом, Властью и Ответственностью. Кто рождается мужчиной? – НИКТО. Мужчиной становятся. Мужчиной становятся, достигая своих целей. Мужчиной становятся, побеждая свою слабость. Мужчиной становятся, превозмогая боль и трудности. Мужчиной становятся, беря ответственность за тех, кто слабее. Первый шаг в становлении Мужчины - пробуждение своей Силы Духа. Когда Сила Духа выросла до определённого уровня, мужчина проходит свое Испытание на зрелость. Если мужчина успешно его преодолел, он получает доступ к своей Силе - Силы Воина. Достигнув Силы Воина, и не опьяняясь её обладанием, Мужчина задает себе следующий вопрос, К чему её применить? Второй этап в становлении Мужчины: Определить свои цели. Понять, чего ты хочешь от жизни, от людей, женщин и мира. Найти свою Идею, найти свое Дело.Обретя Ясность Мужчина понимает, что для достижения цели - необходимы ресурсы. Где их взять? И поэтому, в жизни Мужчины и появляется Женщина, обладающая ресурсами Вселенной, умеющая превращать мысли в материю – она и является, необходимым ключом к могуществу Мужчины. Осознав это, приходит Третий этап в становлении Мужчины: Поиск своей Женщины. Найдя её, он берёт за нее ответственность. Зачем? И как это связано с ресурсами? Напрямую! Источник мужских ресурсов – его женщина. Именно она дает энергию мужчине. Когда? Когда мужчина несет за нее ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. За это мужчина и получает от женщины Энергию, на которой достигает своих целей – таких высот, которые только может себе представить. Следуя этим путём, Мужчина познает себя, открывает собственную силу, покоряет мир, женщину и создает свою семью.Комментировать
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