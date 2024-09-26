Конец "Я в домике!" для США

Ещё до интервью Караганова изданию "Коммерсантъ" (https://www.kommersant.ru/doc/7059257) в сентябре этого года, было понятно, что основной проблемой американо-российских отношений является то, что США могут с совершенно невиновным выражением лица поддерживать любую сволочь на периферии России, причиняя любой ущерб самой России, но совершенно никак при этом не страдая.