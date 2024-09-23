Профессионалы Урала. Во Дворце молодёжи прошло установочное совещание для участников областного фестиваля социально значимых, творческих проектов «Профессионалы Урала» (GREAT-ПРОФИ).
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Профессионалы Урала. Во Дворце молодёжи прошло установочное совещание для участников областного фестиваля социально значимых, творческих проектов «Профессионалы Урала» (GREAT-ПРОФИ).
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