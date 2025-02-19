Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

Модульный ЗРК "Тор" заинтересовал страны Ближнего Востока на IDEX-2025

Модульный ЗРК "Тор" заинтересовал страны Ближнего Востока на IDEX-2025

На международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби модульный ЗРК "Тор" привлек внимание стран Ближнего Востока благодаря своей способности защищать морские и нефтяные объекты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх