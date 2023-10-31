Тело Ли Кэцяна будет кремировано в Пекине 2 ноября

Пекин, 31 октября /Синьхуа/ -- Кремация тела товарища Ли Кэцяна, члена Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ 17-го, 18-го и 19-го созывов, бывшего премьера Госсовета КНР, состоится 2 ноября в Пекине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)