Неприятный сюрприз ждет уже с 1 октября – закупайтесь впрок этим популярным товаром, пока он не пропал с полок Евгения КомароваЛюбителей чая в России может уже скоро ожидать неприятный сюрприз – с 1 октября есть риск значительного сокращения доступного ассортимента.
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