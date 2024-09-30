Неприятный сюрприз ждет уже с 1 октября – закупайтесь впрок этим популярным товаром, пока он не пропал с полок Евгения КомароваЛюбителей чая в России может уже скоро ожидать неприятный сюрприз – с 1 октября есть риск значительного сокращения доступного ассортимента.