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Этот таинственный мир

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Поиск льда на Луне приостановлен из-за переноса исторической миссии Чанъэ-7

Поиск льда на Луне приостановлен из-за переноса исторической миссии Чанъэ-7

Южный полюс спутника Земли изрезан глубокими кратерами, на дно которых миллиарды лет не проникает солнечный свет.

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