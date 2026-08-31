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Газета.ру

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Вадефуль: ЕС нужно поработать над привлекательностью после референдума в Исландии

Вадефуль: ЕС нужно поработать над привлекательностью после референдума в Исландии

Результаты референдума в Исландии о членстве в Евросоюзе должны стать поводом для размышлений о том, как сделать политическое объединение более привлекательным.

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