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FT: ЕС успешно преодолел энергокризис, но цена может быть высокой

FT: ЕС успешно преодолел энергокризис, но цена может быть высокой

Европа смогла преодолеть зависимость от российского газа благодаря решительным действиям и некоторой удаче, но краткосрочные решения могут нанести ущерб конкурентоспособности региона и замедлить "зеленый" переход.

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