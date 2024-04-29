FT: ЕС успешно преодолел энергокризис, но цена может быть высокой

Европа смогла преодолеть зависимость от российского газа благодаря решительным действиям и некоторой удаче, но краткосрочные решения могут нанести ущерб конкурентоспособности региона и замедлить "зеленый" переход.
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