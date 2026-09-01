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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рюдигер об уходе из сборной Германии: «Начинается новая глава – я сосредоточусь на «Реале». Спасибо всем за путь, который мы прошли вместе»

Защитник « Реала »  Антонио Рюдигер объяснил решение завершить карьеру в сборной Германии. «После некоторых размышлений я понял, что пришло время завершить карьеру в национальной сборной и уступить место следующему поколению .

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