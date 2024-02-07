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5 привычек из Китая, которые нам не понять

5 привычек из Китая, которые нам не понять

Побывав в Китае, любой человек обратит внимание, что у китайцев ужасные привычки и образ жизни, который должен приводить к снижению нации.

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Комментарии
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Traveller
Мне довелось испытать &quot;удовольствие&quot; лететь из Беджинга во Франкфурт китайскими авиалиниями. Вы бывали в свинарнике? Так вот там стерильней.
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19 час.
Виктор Минин
Блин, а я в каком Китае был в 2018 году? Пекин, Шанхай, Ляньюньгай....
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