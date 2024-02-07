Побывав в Китае, любой человек обратит внимание, что у китайцев ужасные привычки и образ жизни, который должен приводить к снижению нации.
5 привычек из Китая, которые нам не понять
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
Мне довелось испытать "удовольствие" лететь из Беджинга во Франкфурт китайскими авиалиниями. Вы бывали в свинарнике? Так вот там стерильней.
Ответить
19 час.
Виктор Минин
Блин, а я в каком Китае был в 2018 году? Пекин, Шанхай, Ляньюньгай....
Ответить
17 час.
Свежие комментарии