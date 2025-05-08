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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мик Дуэн выложил результаты Гасли и сына. «Альпин» заменила Джека после шести Гран-при сезона

Мик Дуэн выложил результаты Гасли и сына. «Альпин» заменила Джека после шести Гран-при сезона

Мик Дуэн, пятикратный чемпион премьер-класса мотогонок и отец Джека Дуэна, выложил статистику пилотов «Альпин».

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