В Red Wings объяснили нехватку мест пассажирам рейса из Тбилиси в Москву

Авиакомпания Red Wings из-за необходимости замены воздушного судна направила на выполнение рейса WZ-560 из Тбилиси в Москву самолёт меньшей вместимости, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
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