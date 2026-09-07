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Царьград

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Делягин сказал, как сделать экономике России лучше: Достаточно уволиться одному министру

Делягин сказал, как сделать экономике России лучше: Достаточно уволиться одному министру

Михаил Делягин сказал, как сделать экономике России лучше: достаточно уволиться одному министру. Парламентарий с сомнением воспринял выступление Максима Решетникова, который обозначил "три столпа", способные обеспечить стране развитие.

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