СКР назвал возможные причины падения башенного крана на стройке в Хабаровске

В Хабаровске следователи в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после падения башенного крана на одной из строек города, назвали возможные причины произошедшего.
В Хабаровске следователи в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после падения башенного крана на одной из строек города, назвали возможные причины произошедшего.
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