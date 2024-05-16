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Закон, порядок, государство

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МЧС России утверждена новая редакция экзаменационных вопросов для аттестации судоводителей

МЧС России утверждена новая редакция экзаменационных вопросов для аттестации судоводителей

В новом экзаменационном перечне – порядка полутора тысяч вопросов и ответов по аттестации на право управления маломерным судном.

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