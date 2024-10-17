Запад разрешил Украине нанести удар по России ракетами большой дальности

Западные страны приняли решение предоставить Украине право наносить удары по территории Российской Федерации с использованием оружия дальнего радиуса действия НАТО, сообщил сегодня глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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