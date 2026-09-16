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ТАСС

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ВСУ потеряли опорные пункты, и технику под Красным Лиманом

ВСУ потеряли опорные пункты, и технику под Красным Лиманом

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" и операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты, живую силу, наземные роботизированные комплексы (НРТК) и автомобильную технику подразделений ВСУ на краснолиманском направлении.

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