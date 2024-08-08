XRP взлетел на 26%, поскольку руководители Ripple назвали штраф в размере 125 миллионов долларов «победой»

Цена XRP выросла на 26 %, так как федеральный судья Нью-Йорка приблизился к завершению трехлетнего судебного процесса по ценным бумагам против Ripple Labs, что ее руководители называют "победой" для индустрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии