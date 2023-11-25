Уроженка Узбекистана избила следователя прямо на рабочем месте

Юрий Белов А советские менты * погладили * бы гражданочку по спинке валеночком , в котором , случайно , оказался бы утюжок (или гантелька) Побоев нет . Пописяла бы гражданочка кипяточком недельку и десятому заказала бы поднимать руку на правоохранителей .

Людмила Лиханова Давно пора избавляться от таких "специалистов" и их родных и близких. РАБОТА ТОЛЬКО ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ БЕЗ ПРАВА НА ГРАЖДАНСТВО И НЕМЕДЛЕННОЕ ВЫДВОРЕНИЕ ВСЕХ НАРУШИВШИХ ЗАКОН БЕЗ ПРАВА ВОЗВРАЩЕНИЯ . ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ОБЯЗАНЫ СДАВАТЬ ПАЛЬЧИКИ В БАЗУ.