# Чернильница Сообщения о нападениях иностранных специалистов на полицейских в последнее время появляются все чаще и знаете, меня это уже перестает даже удивлять.
Уроженка Узбекистана избила следователя прямо на рабочем месте
Комментарии
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Юрий Белов
А советские менты * погладили * бы гражданочку по спинке валеночком , в котором , случайно , оказался бы утюжок (или гантелька) Побоев нет . Пописяла бы гражданочка кипяточком недельку и десятому заказала бы поднимать руку на правоохранителей .
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1 час.
Людмила Лиханова
Давно пора избавляться от таких "специалистов" и их родных и близких. РАБОТА ТОЛЬКО ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ БЕЗ ПРАВА НА ГРАЖДАНСТВО И НЕМЕДЛЕННОЕ ВЫДВОРЕНИЕ ВСЕХ НАРУШИВШИХ ЗАКОН БЕЗ ПРАВА ВОЗВРАЩЕНИЯ . ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ОБЯЗАНЫ СДАВАТЬ ПАЛЬЧИКИ В БАЗУ.
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46 мин.
Георгий Корнев
Эти сотрудники тебя же первого и повяжут по 282 статье.
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5 мин.
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