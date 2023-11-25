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Уроженка Узбекистана избила следователя прямо на рабочем месте

Уроженка Узбекистана избила следователя прямо на рабочем месте

# Чернильница   Сообщения о нападениях иностранных специалистов на полицейских в последнее время появляются все чаще и знаете, меня это уже перестает даже удивлять.

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Комментарии
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Юрий Белов
А советские менты * погладили * бы гражданочку по спинке валеночком , в котором , случайно , оказался бы утюжок (или гантелька) Побоев нет . Пописяла бы гражданочка кипяточком недельку и десятому заказала бы поднимать руку на правоохранителей .
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1 час.
Людмила Лиханова
Давно пора избавляться от таких &quot;специалистов&quot; и их родных и близких. РАБОТА ТОЛЬКО ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ БЕЗ ПРАВА НА ГРАЖДАНСТВО И НЕМЕДЛЕННОЕ ВЫДВОРЕНИЕ ВСЕХ НАРУШИВШИХ ЗАКОН БЕЗ ПРАВА ВОЗВРАЩЕНИЯ . ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ОБЯЗАНЫ СДАВАТЬ ПАЛЬЧИКИ В БАЗУ.
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46 мин.
Георгий Корнев
Эти сотрудники тебя же первого и повяжут по 282 статье.
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5 мин.

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