Миграция как катализатор нацизма

Вадим Кузнецов

Прекрасная, и очень уместная статья. Хотя и не без ошибок. Например, автор постоянно называет фашизм правым экстремизмом, а это не вполне так. Он скорее левацкий, потому что абсолютизирует либо государственный интерес, либо общественный (причем "общество" снова понимается как государство), и противопоставляет его интересам личности. И в этом отношении нацизм и фашизм вполне могут сойтись, хотя и не обязательно. Кстати, то, что мы сейчас наблюдаем в некоторых государствах на Западе и отчасти в США, это как раз офашизение на левацкой платформе.