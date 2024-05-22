Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" В России инокультурные мигранты из Средней Азии и Закавказья, не желающие ассимилироваться и принимать русскую культуру, формируют в нашей стране иную нацию, претендующую на территорию, на которой русские живут испокон веков Мы часто путаем нацизм и фашизм.
Миграция как катализатор нацизма
Комментарии
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NN
No Name
Мигрантов - в задницу!!!!!
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19 час.
Вадим Кузнецов
Прекрасная, и очень уместная статья. Хотя и не без ошибок. Например, автор постоянно называет фашизм правым экстремизмом, а это не вполне так. Он скорее левацкий, потому что абсолютизирует либо государственный интерес, либо общественный (причем "общество" снова понимается как государство), и противопоставляет его интересам личности. И в этом отношении нацизм и фашизм вполне могут сойтись, хотя и не обязательно. Кстати, то, что мы сейчас наблюдаем в некоторых государствах на Западе и отчасти в США, это как раз офашизение на левацкой платформе.
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15 час.
Алексей Коржов
Давно пора решить вопрос с мигрантами отобрать гражданство полученое незаконно и департировать всей диаспорой на историческую родину они уже считают наши земли своими а ассимилироваться в общество не собираются коренное население ненавидят и не признают законов РФ если власти будут затягивать с проблемой думаю коренное население само будет решать эту проблему...
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13 час.
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