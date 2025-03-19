«Автобус здоровья» приглашает северян на бесплатное медицинское обследование во время Дня оленевода

Мобильная медицинская лаборатория расположится на площадке №39. В течение двух дней специалисты проведут бесплатные диагностические процедуры: измерение уровня холестерина и глюкозы в крови, определение содержания угарного газа в легких для оценки никотиновой зависимости, измерение артериального давления, проверка уровня сатурации, тест на ВИЧ-инфекцию.
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