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«Автобус здоровья» приглашает северян на бесплатное медицинское обследование во время Дня оленевода

«Автобус здоровья» приглашает северян на бесплатное медицинское обследование во время Дня оленевода

Мобильная медицинская лаборатория расположится на площадке №39. В течение двух дней специалисты проведут бесплатные диагностические процедуры: измерение уровня холестерина и глюкозы в крови, определение содержания угарного газа в легких для оценки никотиновой зависимости, измерение артериального давления, проверка уровня сатурации, тест на ВИЧ-инфекцию.

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