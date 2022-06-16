Медведев: «Всем чиновникам – только «Лады»

Поступило предложение пересадить госслужащих на отечественные автомобили Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram -канале предложение Российские чиновники отнеслись «с пониманием» к идее пересадить их на «Лады»Государственные сотрудники рассказали Readovka об отношении к такому предложению министра финансов РФ Антона Силуанова, поступившее во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о предоставлении чиновникам автомобилей «Lada».