Мировое обозрение

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Медведев: «Всем чиновникам – только «Лады»

Медведев: «Всем чиновникам – только «Лады»

Поступило предложение пересадить госслужащих на отечественные автомобили Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram -канале предложение Российские чиновники отнеслись «с пониманием» к идее пересадить их на «Лады»Государственные сотрудники рассказали Readovka об отношении к такому предложению министра финансов РФ Антона Силуанова, поступившее во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о предоставлении чиновникам автомобилей «Lada».

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