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Дана Уайт не верит, что Макгрегор травмировался до боя: «44 миллиона посмотрело стердаун, никто ничего не заметил»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи, что Конор Макгрегор мог получить травму колена до боя с Максом Холлоуэем на UFC 329.

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