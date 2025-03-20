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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Масштабное ЧП». Владельцы потерпевших крушение танкеров пытаются в суде снизить ответственность

«Масштабное ЧП». Владельцы потерпевших крушение танкеров пытаются в суде снизить ответственность

В Арбитражном суде Краснодарского края продолжаются слушания по иску ФГБУ «Морспасслужба» к компаниям «Волгатранснефть» (владелец танкера «Волгонефть-239»), «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» (эксплуатант танкера «Волгонефть-212» и его владелец).

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