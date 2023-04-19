В Ростовской области бесследно исчезла 14-летняя школьница

Девочка отправилась в школу около 14.00, но обратно домой так и не вернулась.В Каменском районе Ростовской области разыскивают 14-летнюю Софию Костенко, которая во вторник, 18 апреля, ушла в школу около 14 часов дня, но к вечеру так и не вернулась.