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В Ростовской области бесследно исчезла 14-летняя школьница

В Ростовской области бесследно исчезла 14-летняя школьница

Девочка отправилась в школу около 14.00, но обратно домой так и не вернулась.В Каменском районе Ростовской области разыскивают 14-летнюю Софию Костенко, которая во вторник, 18 апреля, ушла в школу около 14 часов дня, но к вечеру так и не вернулась.

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