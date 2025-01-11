Когда начнутся контакты Путина и Трампа: в Кремле сообщили, что нужно для переговоров Евгения КомароваКомментируя, когда начнутся контакты Владимира Путина с Дональдом Трампом и что нужно для переговоров, в Кремле сообщили о возможности общения политиков в ближайшее время.