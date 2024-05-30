В сети появился возможный список анонсов майской презентации State of Play от Sony — смотрите на свой страх и рискДополнительных подробностей компания не раскрыла, однако в сети появилась предполагаемая утечка полного списка запланированных к показу игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)