Писатель Холмогоров рассказал, как статус иноагента повлияет на Пугачеву

Нина Плотникова

Не все песни Украины нацистские. Много нормальных. которые часто исполнялись еще советским радио. всеми любимых. так что без уточнения какая именно песня может и нет в этом никакого криминала. Если часть укров спятила и нацикнулась, это не означает, что мы должны перестать петь много лет любимые песни нормальных украинцев.