Аллу Пугачеву предложили признать в Госдуме как иноагентом после недавних провокационных видео. Писатель Егор Холмогоров, являющийся членом Союза писателей России, выразил свое мнение.
Писатель Холмогоров рассказал, как статус иноагента повлияет на Пугачеву
Комментарии
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Нина Плотникова
Не все песни Украины нацистские. Много нормальных. которые часто исполнялись еще советским радио. всеми любимых. так что без уточнения какая именно песня может и нет в этом никакого криминала. Если часть укров спятила и нацикнулась, это не означает, что мы должны перестать петь много лет любимые песни нормальных украинцев.
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