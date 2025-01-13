На 32 млрд тенге оштрафовали АО «Мангистаумунайгаз»

Прокуратура Мангистауской области выявила грубые нарушения в деятельности АО «Мангистаумунайгаз», выразившиеся в осуществлении сброса сточных вод в недра, а также накоплении буровых отходов без установления соответствующих лимитов.
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