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Свежие комментарии

Отличный лайфхак чтобы гнобить укронацистских мразей

Отличный лайфхак чтобы гнобить укронацистских мразей

Напомню, что тетку посадили из-за того, что вдова погибшего бойца на СВО пришла с ребенком на прием в поликлинику, а Буянова заявила сыну, что российский военнослужащий «был законной целью Украины» и, мол, те все правильно сделали.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ТВАРЬ бля.
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18 час.
Александр Широков
Молодец мужик! Нужно каждый месяц ей такую передачку делать!
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15 час.
Горыныч
20 кг соли. Дёшево и сердито! Молодец мужик!
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11 час.

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